TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin, Alanyaspor maçının son dakikasında yaşanan pozisyonların yer aldığı ve 'Hesap zamanı' başlığıyla yayımladığı sosyal medya paylaşımına cevap verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde “hesap zamanı” ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz.

Federasyonumuzun bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." NE OLMUŞTU? Fenerbahçe Kulübü, 2-2 beraberlikle sona eren Alanyaspor maçının son dakikasında yaşanan 2 pozisyonda penaltı beklemiş, mücadelenin ardından Başkan Ali Koç, MHK ve hakemleri hedef alan sert bir açıklamada bulunmuştu. Sarı-lacivertli kulüp de yaptığı açıklamada, bugün saat 16.00'da TFF'ye gidileceğini belirtmiş, ardından ise Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonların yer aldığı 'Hesap zamanı' başlığıyla bir paylaşımda bulunmuştu.