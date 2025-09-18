Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları bu mücadeleyi değerlendirdi.
Spor yazarları, Kadıköy'de 2-2'lik skorla biten Fenerbahçe-Alanyaspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"F.BAHÇE'NİN 3 PUANI ENGELLENDİ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. İlk 45 dakika sahada tam olarak ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu yoktu. Kötü bir oyun ve yenilen hatalı gol takımın enerjisini düşürdü. Teknik direktör Tedesco henüz oyuncuları tanımıyor. Bunu kabul etmeliyiz. Peki, yardımcısı Gökhan Gönül ne yapıyor? Gerekli uyarı ve bilgileri Tedesco'ya aktarma sorunu yaşadığı ortada. Yoksa, kenarda oturan İrfan Can ve Cenk Tosun'u daha önce oyuna aldırabilirdi. Tüm bunlar bir yana. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak uzatma dakikalarının son anlarında vermedikleri penaltı ile Fenerbahçe'nin 3 puanını engelledi. O an yaşanan pozisyonda üst üste iki penaltı vardı. VAR verilen ilk penaltıda hata yaparken, vermedikleri penaltıda çok büyük bir hataya imza attılar.
"ORTA SAHA YOK GİBİYDİ"
Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Fenerbahçe orta sahası yok gibiydi. İlk 45'te ne oyunu kurabildiler, ne defansif olarak organize oldular. Alanya takımı pasa izin verdi ama kalabalık kalarak da sürekli hatanın peşine düştü. Böyle bir atmosferde oynanabilecek en iyi formüle sahiplerdi. Uzatma dakikaları çok tartışılacak. Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine. İrfan Can Eğribayat tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesinde iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın "oyna" dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topta devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgarını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız.
"SZYMANSKI ISRARINDAN VAZGEÇİLMELİ"
Ali Gültiken (Sabah): Tedesco'nun, takımı tanıyana kadar geçireceği süre, Fenerbahçe açısından çok önemli. Bir takımı dışarıdan görmekle bire bir çalışmak arasında büyük farklar var. Geçmiş dönemden kadro istatistiklerine bakarak oynatmaya çalıştığı bazı oyuncuların ısrarından çok çabuk vazgeçmesi gerekiyor. Bu isimlerin başında Szymanski geliyor. Zaten mecburi bir kadroyla gelmişken bu tip birkaç oyuncu üzerinde ısrar ettiğinizde kabuslar yaşayabilirsiniz.
"TALISCA VE FRED İLK 11'İ HAK ETMİYOR"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de Alanyaspor karşısında ilk 45 dakikada kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldı. Sahada görev alan üç orta saha oyuncusunun yanı sıra Szymanski'nin de kötü oyunuyla birlikte, Sarı-Lacivertliler ne savunmada direnç koyabildi ne de hücumda organize olabildi. Evet, Tedesco henüz ikinci maçına çıktı ve zamana ihtiyacı olduğu açık. Fakat oyuncu tercihleri konusunda bazı yanlışlardan ısrarla dönmemesi, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Özellikle Szymanski'nin sağ kanatta görev alması, hem Polonyalı oyuncunun performansını düşürüyor hem de domino etkisi yaratıyor. Onun sağda oynamasıyla Oğuz sola geçmek zorunda kaldı, bu da genç oyuncunun verimliliğini azalttı. Öte yandan Talisca ve Fred gibi isimler de şu anki formlarıyla ilk 11'i hak etmiyor. Tedesco'nun daha farklı bir kadro tercihine yöneleceğine inanıyorum. İrfan Can'ın son andaki büyük hatası, galibiyetin kaçmasına neden oldu.
"BU POZİSYONA VAR KARIŞAMAZ"
Mustafa Çulcu (Sabah): Fenerbahçe oyuna istekli başladı. Ama beklenen baskıyı kuramadı ve pozisyon üretemedi. Yapılan hamleler etkili ve doğru olunca goller geldi. Uzatma dakikalarında kaleci İrfan Can'ın hatası maçı beraberliğe taşıdı. Cihan Aydın maça balans faullerle başladı. Olana vermedi, olmayana verdi. Belli ki yazılan çizilenlerden etkilenmiş. Brown, İbrahim'i iterek düşürüyor sonra yerde yatan rakibinin baldırına basıyor, kırmızı olmalıydı. En-Nesyri ceza alanı içinde topu oynayan, Ümit ise sol kalçayla rakibini düşüren, bu pozisyon penaltı. Hakem vermiyor, sonra el kulağa VAR-ŞOV penaltı yok diyor. Yersen... Bu pozisyona VAR karışmaz. Cihan hakem sensin, sen çözecek ve penaltıyı vereceksin. Son pozisyonda Güven'in sağ kolu doğal konumda değil, genişleyen kol açık net bariz bir penaltı. Hadi hakem o kalabalıkta çözemedi ama VAR hakemi Onur Özütoprak, üstelik FIFA hakemisin, sen ne iş yaparsın arkadaş? Evrensel hakemliğin de VAR protokolünün de içine ettiniz. Yazıklar olsun!
