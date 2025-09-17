ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in altıncı faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti.

Karar 1'e karşı 11 oyla alındı. Bir FOMC üyesi 50 baz puan indirime gidilmesi yönünde oy kullandı.

Böylece Fed 5 kez 'pas' demesinin ardından yılın ilk faiz indirim kararını aldı. 2024 yılında FOMC aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise bugüne kadar 'bekle-gör' anlayışını benimsemişti.

Fed bir sonraki faiz kararını 29 Ekim'de açıklayacak.

Fed tarafından bugün yayımlanan karar metninde son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyet büyümesinin yavaşladığını ortaya koyduğu belirtildi. İstihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının hafif yükselse de düşük seviyede kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyon ise yükselerek görece yüksek seviyesini koruyor. Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik yüksek seviyede kalmayı sürdürüyor. Komite, çift yönlü hedefindeki risklere karşı dikkatli olurken istihdam tarafındaki aşağı yönlü risklerin arttığını değerlendiriyor."

BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Kararla beraber Fed yetkililerinin ekonomik beklentileri de yayımlandı. Buna göre haziran ayında yüzde 1.4 olarak açıklanan 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 1.6'ya yükseldi. 2026 büyüme beklentisi yüzde 1.6'dan yüzde 1.8'e, 2027 beklentisi ise yüzde 1.6'dan yüzde 1.8'e çıktı.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3'te, 2027 için ise yüzde 2.1'de sabit bırakıldı. 2026 için enflasyon tahmini yüzde 2.4'ten yüzde 2.6'ya çıkarılırken, 2028 için yüzde 2 olarak belirlendi.

2 İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

Bunun yanında Fed yetkililerinin faiz beklentisini gösteren nokta grafiği de yayımlandı. Buna göre Fed yetkilileri 2025 sonuna kadar kalan 2 toplantıda da 25'er baz puanlık indirime gidilmesini öngörüyor. Yani toplamda 2025 yılında 50 baz puanlık daha indirim bekleniyor.

Fed tarafından yayımlanan nokta grafiği:

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4.5'te sabit bırakıldı, gelecek yıl için yüzde 4.5'ten yüzde 4.4'e ve 2027 için yüzde 4.4'ten yüzde 4.3'e indirildi. Fed'in işsizlik oranına ilişkin tahmini 2028 için yüzde 4.2 olarak belirlendi.