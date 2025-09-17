Habertürk
        Haberler Dünya Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi

        ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ziyaretinde Kral Charles ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2025 - 19:24 Güncelleme: 17.09.2025 - 20:20
        
        ABD Başkanı Donald Trump, Kral 3’üncü Charles tarafından Windsor Kalesi'nde resmi törenle karşılandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı 2’nci resmi ziyaretinin ilk ayağında Kral 3’üncü Charles ile bir araya geldi. Trump, Windsor Kalesi’nde resmi törenle karşılandı.

        Trump’a ziyaret sırasında eşi Melania Trump, eşlik etti.

        PROTESTOLAR

        İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye resmi ziyaretini protesto etti.

        Portland Place’ten Parlamento Meydanı’na yürüyen göstericiler, Gazze ile dayanışma sloganları attı.

        Göstericiler, Trump’ın politikalarını eleştiren pankartlar taşıyarak İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının sona erdirilmesini talep etti.

        Epstein'la fotoğrafları Windsor Kalesi duvarlarına yansıtıldı

        Öte yandan, Trump'ın tüm gününü geçireceği Windsor kentinde protestolar yapıldı.

        Eylemciler reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilişkisi nedeniyle Trump'a tepki gösterdi.

        Trump ve Epstein'ın fotoğrafının basıldığı dev pankartı açan eylemciler akşam saatlerinde de Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump-Epstein ilişkisini gösteren fotoğraflar yansıttı.

