Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'dan tepki

Anoreksiya nedeniyle 21 Haziran 2025'te 30 yaşında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ölümü, sosyal medya ünlüsü olmanın tehlikeli yönlerini gözler önüne serdi. Neredeyse günlük yaşamının her anını sosyal medya hesabından paylaşan Candan'a, olumlu ve olumsuz binlerce yorum geliyordu.

Ne yazık ki Nihal Candan, hayatını ziyadesiyle önemsediği yorumlara göre şekillendirdi. Candan, olumluymuş gibi görünen ama aslında öyle olmayan yorumların, gerçekleri görmesine engel olduğunun farkına varamadı. Olumsuz olanlara ise gereksiz yere dertlenerek mutsuz günler yaşadı.

Bütün o yorumların arasında ruh sağlığı bozulan Nihal Candan'ın beden sağlığı da "Fazla kilolusun" şeklindeki yorumlar sonucunda anoreksiyaya varan diyetle bozuldu. Aylarca hastanede tedavi görmesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

YÜKSEK TAKİPÇİ SAYISINA SAHİPTİ Sosyal medya hesabından 1905 gönderide bulunan Nihal Candan'ı 890 bin kişi takip ediyordu.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek tepkisini paylaştığı fotoğrafla dile getirirken, açıklamalarıyla da sosyal medya fenomenliğinin tehlikeli yüzünü gözler önüne serdi.

Umut Candan, diğer kızı Su Candan ile Nihal Candan'ın mezarını ziyaret ettikten sonra şu açıklamayı yaptı: Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi? Sadece fesatlıktı. Çünkü onun gibi olmak istiyordunuz, olamıyordunuz... Kaçınız hem güzel, hem zeki, hem tahsilli, hem kariyerli, hem merhametli, hem vicdanlı, hem de ailesi tarafından sevilen biri? Zaten kendinizle derdiniz olmasaydı inanın bizimle de olmazdı. Nihal'im bu hayatı sevmekten başka ne yaptı da çocuğumu delirttiniz, onu yok ettiniz... Sadece neşeli ve hayat doluydu... Kendi halinde, kimseye zararı yoktu. Rahatsız olduysanız, sevmediyseniz; Instagram'da takip etmeseydiniz, izlemeseydiniz! Her şey sonuçta sizin elinizde değil miydi? Ünlü etmeseydiniz.

