Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı? BESDBİR'den açıklama geldi

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR), son dönemde tavuk eti fiyatlarına ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye’de market raflarında bütün piliç fiyatının kilogram başına 79-85 TL arasında değiştiği belirtilerek, “Bütün piliç fiyatının 120 TL’ye ulaştığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

BESDBİR, güncel kur dikkate alındığında Türkiye’de kilogram başına 2 dolar olan bütün piliç fiyatının, ABD’de 3 doların üzerinde, Almanya’da ise 5,56 Euro seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

TÜİK ve İhracatçı Birlikleri tarafından açıklanan ihracat verilerine dayandırılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde kişi başı piliç eti tüketimi 2023 yılında 22,7 kg, 2024 yılında 26 kg, 2025 yılının ilk 6 ayında ise 27,5 kg seviyesinde ulaşmış bulunmaktadır. Bu Türk tüketicisinin piliç etine olan ilgisi ve güveninin her geçen sene daha da artığının göstergesidir.

Haberin devamında Tavuk bonfile ilgili fiyat artışlarından bahsedilmektedir. İndirim marketlerinin ve süpermarketlerin internet sitelerinde yapılacak küçük bir araştırma ile Bonfile fiyatının 215 TL civarında indirim marketlerinde satıldığı bilgisine ulaşılacaktır. Yine serbest pazar kuralları gereği, bu fiyatın altında ve üstünde fiyatlar oluşabilmektedir. Ancak indirim market fiyatları bu tarz ürünler için bir baz oluşturmaktadır.

TÜİK verilerine göre , Ocak 2024 – Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonu yüzde 59,83 olarak gerçekleşmişken, piliç etinde bu oran yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir.

PİLİÇ ETİ SEKTÖRÜ İSTİHDAM YARATIYOR

Ülkemizde piliç eti sektörü, son 25 senede çok önemli yatırımlarla ülkemizin kendi kendine yetmesini, önemli bir ihracat yapmasını ve dışa bağımlı kalmamasını sağlamıştır. Ayrıca tam entegre yapısıyla dünya ile rekabet edebilen endüstrilerin başında gelmektedir. Yarattığı istihdam fırsatları ile köyden kente göçü engellediği gibi bölgesel kalkınmayı da olumlu etkilemektedir. Sektör, yatırımlarla büyümeye devam etmektedir."