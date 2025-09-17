İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!

Olay 4 Eylül günü İzmir’de yaşandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne aktarılan konuya göre, A.A. adlı kişi İzmir’den kaçırılarak önce Bursa’nın Karacabey ilçesine ardından İstanbul’a götürülüp alıkonuldu.

Bu bilgi üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada, A.A.’nın, V.A. adlı kişinin kullandığı araçla İstanbul’a getirildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda hürriyetinden yoksun kılınan iş insanı A.A.'nın, Bağcılar’da bir evde tutulduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla A.A. kurtarıldı.

15 MİLYON ALACAK İDDİASI

Düzenlenen operasyonda olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İddialara göre A.A.’nin iş insanı ağabeyinin 15 milyon borcu yüzünden kaçırıldığı belirtildi. İşlemlerin ardından şüpheli V.A, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı ile serbest kaldı, A.K. adlı kişiye ev hapsi ve diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre de kaçırılan A.A.’nın önce Bursa’nın Karacabey ilçesine getirildiği burada İstanbul’dan gelen diğer şüphelilere teslim edildiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, aracı Bağcılar’da park halinde buldu. Yapılan çalışmada şüphelilerin aracı park ettikleri çok yakın bir sitede bulundukları belirlendi.