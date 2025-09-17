11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
Düzce'de, doğum günü için alınan büyük süs balonunu başına geçirip, çıkaramayan 11 yaşındaki Muhammed Ali Günaydın, hayatını kaybetti. 5'inci sınıf öğrencisi olan Günaydın, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Düzce'de olay, Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, evde baygın olarak buldukları Muhammed Ali Günaydın (11) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
BALONLA OYUN ÖLÜMÜ OLDU
DHA'daki habere göre sağlık ekibi yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinde; Günaydın'ın evde yalnız olduğu sırada, bir hafta önce yapılan doğum günü için alınan büyük boyutlu süs balonunu başına geçirdiği, balonu başından çıkaramayıp nefessiz kalarak öldüğü tespit edildi.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Çocuğun cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından Günaydın'ın cenazesini alan ailesi, helallik için evine getirdi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Burada okunan duaların ardından Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Günaydın, Şehitlik Camisi'nde, okul arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.