Jose Mourinho'dan Fenerbahçe sonrası sürpriz hamle: Benfica ile anlaştı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaşandı. Karabağ, iki farklı geriden gelip deplasmanda Benfica'yı 3-2 mağlup ederek kulüp tarihinin ilk Devler Ligi zaferine imza attı. Bu sonucun ardından Portekiz ekibinde teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi. Takımın başına gelecek ismin ise Jose Mourinho olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK'yı konuk etti.
Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçmesine rağmen Azerbaycan temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Karabağ FK, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini almış oldu.
BRUNO LAGE KOVULDU!
Yaşanan hezimetin ardından Benfica'da fatura teknik direktör Bruno Lage'a kesildi ve 49 yaşındaki teknik adamın görevine son verildi.
BENFICA, MOURINHO İLE ANLAŞILDI!
CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Benfica yönetimi maçın ardından yapılan olağanüstü toplantı sonrasında Jose Mourinho ile prensipte anlaşmaya vardı
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması, Mourinho'nun Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan AVS maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.
BENFICA'YA ELENDİĞİ İÇİN KOVULMUŞTU!
Jose Mourinho, 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi tarafından görevden alınmıştı.
SEÇİM KOZU OLARAK MOURINHO
Benfica Başkanı Rui Costa'nın gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğü ve el sıkıştığı kaydedildi.
25 Ekim'de seçime gidecek olan Benfica'da Qarabağ yenilgisi sonrası başkan Rui Costa'ya tepkilerin arttığı ve muhalefetin adayı Joao Noronho Lopes'in adının öne geçtiği, Jose Mourinho transferinin seçimlerde Rui Costa'yı tekrar öne çıkaracağı belirtildi.
