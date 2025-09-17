Jose Mourinho'dan Fenerbahçe sonrası sürpriz hamle: Benfica ile anlaştı!

Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçmesine rağmen Azerbaycan temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Karabağ FK, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini almış oldu.