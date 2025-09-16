İşte Şampiyonlar Ligi'nin en pahalı 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor... İşte dev turnuvanın en pahalı ilk 11...
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu resmen başlıyor...
- 2
Dev turnuva öncesi, geçen sezona göre en pahalı ilk 11'de değişiklikler yaşandı.
- 3
En pahalı ilk 11'de Barcelona ve Real Madrid'den 3, PSG ve Manchester City'den 2, Arsenal'den ise 1 futbolcu yer aldı.
-
- 4
İşte Devler Ligi'nde bu sezonun en pahalı ilk 11...
- 5
GIANLUIGI DONNARUMMA (26)
Manchester City - 40 milyon Euro
- 6
ACHRAF HAKIMI (26)
PSG - 80 milyon Euro
-
- 7
PAU CUBARSI (18)
Barcelona - 80 milyon Euro
- 8
WILLIAM SALIBA (24)
Arsenal - 80 milyon Euro
- 9
NUNO MENDES (23)
PSG - 70 milyon Euro
-
- 10
FEDERICO VALVERDE (27)
Real Madrid - 130 milyon Euro
- 11
PEDRI (22)
Barcelona - 140 milyon Euro
- 12
LAMINE YAMAL (18)
Barcelona - 200 milyon Euro
-
- 13
JUDE BELLINGHAM (22)
Real Madrid - 180 milyon Euro
- 14
KYLIAN MBAPPE (26)
Real Madrid - 180 milyon Euro
- 15
ERLING HAALAND (25)
Manchester City - 180 milyon Euro
-