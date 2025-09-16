Habertürk
        İşte Şampiyonlar Ligi'nin en pahalı 11'i

        İşte Şampiyonlar Ligi'nin en pahalı 11'i

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor... İşte dev turnuvanın en pahalı ilk 11...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 14:49 Güncelleme: 16.09.2025 - 14:49
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu resmen başlıyor...

        • 2

          Dev turnuva öncesi, geçen sezona göre en pahalı ilk 11'de değişiklikler yaşandı.

        • 3

          En pahalı ilk 11'de Barcelona ve Real Madrid'den 3, PSG ve Manchester City'den 2, Arsenal'den ise 1 futbolcu yer aldı.

        • 4

          İşte Devler Ligi'nde bu sezonun en pahalı ilk 11...

        • 5

          GIANLUIGI DONNARUMMA (26)

          Manchester City - 40 milyon Euro

        • 6

          ACHRAF HAKIMI (26)

          PSG - 80 milyon Euro

        • 7

          PAU CUBARSI (18)

          Barcelona - 80 milyon Euro

        • 8

          WILLIAM SALIBA (24)

          Arsenal - 80 milyon Euro

        • 9

          NUNO MENDES (23)

          PSG - 70 milyon Euro

        • 10

          FEDERICO VALVERDE (27)

          Real Madrid - 130 milyon Euro

        • 11

          PEDRI (22)

          Barcelona - 140 milyon Euro

        • 12

          LAMINE YAMAL (18)

          Barcelona - 200 milyon Euro

        • 13

          JUDE BELLINGHAM (22)

          Real Madrid - 180 milyon Euro

        • 14

          KYLIAN MBAPPE (26)

          Real Madrid - 180 milyon Euro

        • 15

          ERLING HAALAND (25)

          Manchester City - 180 milyon Euro

        Habertürk Anasayfa