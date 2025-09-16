Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.015,63 %0,14
        DOLAR 41,3101 %-0,04
        EURO 48,8126 %0,44
        GRAM ALTIN 4.912,12 %0,56
        FAİZ 39,72 %-0,45
        GÜMÜŞ GRAM 56,75 %0,07
        BITCOIN 115.468,00 %0,05
        GBP/TRY 56,3465 %0,27
        EUR/USD 1,1807 %0,39
        BRENT 67,25 %-0,28
        ÇEYREK ALTIN 8.031,31 %0,56
        Haberler Ekonomi Enerji TPAO'dan Akdeniz adımı - Enerji Haberleri

        TPAO'dan Akdeniz adımı! Mersin ve Adana açıklarında petrol aranacak

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde dört yeni petrol arama ruhsatı almak için resmi başvuruda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 13:15 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde dört yeni petrol arama ruhsatı almak için resmi başvuruda bulundu.

        Başvuru, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'ye göre, TPAO Akdeniz’de Türk Karasuları içinde O33-c, O33-d, O34-d ve P34-a1, a2, a3 no.lu paftalarda petrol arama ruhsatı almak için 11 Eylül 2025 tarihinde müracaat etti.

        Çalışmalara önümüzdeki haftalarda başlanması bekleniyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Habertürk Anasayfa