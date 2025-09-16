Habertürk
        Tüm Haberler
        Konutta reel düşüş 19. ayında - Emlak Haberleri

        Konutta reel düşüş 19. ayında

        Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,2 oranında azaldı. Konutta reel düşüş serisi 19. ayı gördü

        Giriş: 16.09.2025 - 11:25 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:25
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,2 oranında azaldı.

        Konutta reel düşüş serisi 19. ayı gördü. Aylıkta ise ağustosta enflasyonun (yüzde 2,04) üzerinde artış yaşandı.

        Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 2,8 ve 2,5

        oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve

        İzmir’de sırasıyla yüzde 30,2, 41,1 ve 31,9 oranlarında artış gösterdi.

        İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,5 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi.

