Pek yakında toplam 8 milyon kişiyi ilgilendiren bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenlemenin konusu özel sağlık sigortası. Sigortalıların fiyat artışların en fazla şikayet ettiği ve sigorta şirketlerinin ise bunun nedenini normal enflasyonun iki katı kadar artan sağlık enflasyonuna bağladığı bu alan önemli değişiklikleri gebe. Düzenleme alanını biraz daha daraltırsak özel sağlık sigortasında ileri yaşlarda oluşan yüksek tutarlı fiyat artışları ve ömür boyu yenileme diyebiliriz.

Peki neler olacak? Öncelikle şu anda yaşı 60'ın üstünde olan sigortalıların yüksek oranlı fiyat artışı veya ömür boyu yenileme hakkı olmasına rağmen poliçelerin yenilenmemesi şikayetleri olduğunu bu konunun çeşitli defalar yazılıp çizildiğini de hatırlatalım.

ÖDEDİĞİNİZ PRİM VE HASAR ORANINA BAKILACAK

Edindiğimiz bilgiler ise yeni düzenleme ile ömür boyu yenileme hakkının şimdi olduğu gibi 3 yılda elde edileceği yönünde. Ancak 3 yıl boyunca ödediğiniz primin sigorta şirketlerinin hastane masraflarının (maliyetinin veya hasar ödemesinin) yüzde 80'ini aşmaması gerekiyor.

Bir önemli nokta da yenileme hakkının 60 yaşına kadar elde etmeniz gerektiği. Yani en geç 57 yaşında özel sağlık sigortasını yaptırıp devam etmeniz gerekiyor. ÖMÜR BOYU YENİLEME HAKKI SİZİNLE BİRLİKTE GELİYOR Diğer yandan şu anda bir şirketten elde ettiğiniz ömür boyu yenileme diğer şirketlere geçtiğinizde artık hak olmaktan çıkıyor. İşte bu durum da değişiyor. Yenileme hakkı e-devlette takip edilecek. Tek şirket değil poliçenin yenilemesi şartıyla tüm şirketlerde ömür boyu yenileme geçerli olacak. Şirket değiştirdiğinizde hakkınız sizinle birlikte gelecek. Herhangi bir şirket yenileme hakkını elde eden kişiyi geri çeviremeyecek. HASARA GÖRE PRİM ARTIŞI OLACAK Düzenlemenin mihenk noktası prim artışlarının törpülenecek olması. Kişinin ödediği prim ile sigorta şirketine maliyeti yani hasar tutarı prim artışının yüksek mi düşük mu olacağı konusunda belirleyici olacak. Kesin değil ancak hasar/prim oranının yüzde 80'in üstüne çıkmaması halinde hem ömür boyu yenileme hem törpülenmiş sağlık sigortası primi haklarından yararlanılacağı tahmin ediliyor. Bir önemli değişiklik de ömür boyu yenileme hakkını elde edenlerin sonrasında gelişecek hastalıklar olsa da o hastalıkları devredışı bırakmadan sigorta hakkına kavuşacak olması. Sonrasında poliçe yenilendikçe o hastalıkları da içerecek şekilde sigortalılık devam edecek.

SAĞLIKTA SAĞLIKLI REKABET YOK Konuya ilişkin konuştuğumuz Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş, sağlık branşında sağlıklı bir rekabet olmadığını ve oligopolistik fiyatlamaların bulunduğu kaydetti. Menteş, şunları kaydetti: “Gündeminizde bu konuya ilişkin bir yönetmelik var. Genelgeyi Resmi Gazete’de yayınlanması için gönderdik. Bu konuda süreçler tamamlandı. Şirketler ömür boyu yenileme garantisini gerçekten uygulamak zorunda kalacaklar ve buradaki fahiş fiyat artışları mümkün olmayacak. Sigortalanın yaşı ilerlese dahi fiyatlama normal artışlarla korunacak ve ilave yeni hastalıklarına rağmen bu güvenceye sahip olunacak. Bu uygulamayla erken yaşta sağlık sigortası yapılmasını özendirecek. Sigortalı 3 yıllık sürede bu statüye eriştiğinde bu ona bir hak olarak verilecek. Sigortanın hangi sigorta şirketinden yapıldığının önemi yok, e-devlet bilgilerine işlenecek.”