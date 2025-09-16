Habertürk
        Haberler Gündem Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!

        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!

        Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 48 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın, bir depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldığı iddia edildi

        Giriş: 16.09.2025 - 14:38 Güncelleme: 16.09.2025 - 14:49
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının bir depremzededen istenen rüşvet sonrası açıldığı iddia edildi.

        AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmanın, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra ilçeye dönen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuru sonrası yaptığı çalışmada, depremzede A.O'nun Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile boş bir araziye kafe açmak için talepte bulunduğunu ve onay aldığını belirledi

        Depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

        Fotoğraf: DHA

        Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, bu sefer de belediye işletmesi olan Mis Cafe'nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğunu belirledi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        Yazı Boyutu
