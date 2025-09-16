İzleyici kaybı, sadece Türkiye'nin sorunu değil

♦ Yiyecek - içecek ve otopark maliyetlerinin de eklenmesi, sinema deneyimini oldukça pahalı bir hale getiriyor.
♦ Dijital platformlar, izleyicilere evlerinin konforunda, çok daha uygun fiyatlara sınırsız içerik seçeneği sunuyor. Yeni çıkan filmlerin vizyon sonrası kısa süre içinde bu platformlarda yer alması, izleyicilerin sinemaya gitme motivasyonunu düşürüyor. Birçok kişi, sevdiği filmi, masraf ederek sinema salonunda izlemek yerine, birkaç ay bekleyip platformunda izlemeyi tercih ediyor.
♦ Son dönemde gösterime giren filmlerin büyük bir kısmı, izleyicileri sinema salonlarına çekecek kadar güçlü ve iddialı yapımlar olmaktan uzak. Özellikle komedi filmlerinde tekrarlayan senaryolar, izleyicileri yeni yapımlar izleme heyecanından uzaklaştırıyor. Gişe kaygısıyla çekilen, yaratıcılıktan uzak filmler, izleyicilerin sinemaya olan ilgisini azaltıyor.