        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!

        Kocaeli Gebze'de çocuklarının okula götüren bir baba, yanlarından hızla geçen bir cip sürücüsünü uyarınca tokatlı saldırıya uğradı. Feci anlar kameraya yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sürücü hakkında gözaltı talimatı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 17:10 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:50
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan erkek, hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi.

        DHA'nın haberine göre cipten inen sürücü, çocukların yanında babaya tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRÜCÜ, GERİ MANEVRAYLA DÖNDÜ

        Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

        Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.

        Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        BAKAN TUNÇ: SÜRÜCÜ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir" dedi.

        Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma açıldı
        Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma açıldı
        Yazı Boyutu
