Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.935,27 %5,43
        DOLAR 41,2910 %-0,16
        EURO 48,5612 %-0,05
        GRAM ALTIN 4.856,82 %0,23
        FAİZ 39,90 %-1,87
        GÜMÜŞ GRAM 56,08 %-0,10
        BITCOIN 114.540,00 %-1,14
        GBP/TRY 56,1170 %-0,02
        EUR/USD 1,1754 %0,17
        BRENT 67,60 %0,91
        ÇEYREK ALTIN 7.942,11 %0,25
        Haberler Ekonomi Para Trump'tan faiz indirimi çağrısı - Para Haberleri

        Trump'tan faiz indirimi çağrısı

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 16:36 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        "Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak." ifadesini kullandı.

        Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Habertürk Anasayfa