Türkiye 2025'te rekorlarla sahneye çıktı
Festivallerden tiyatrolara, müzelerden kütüphanelere kadar milyonları kültürle buluşturan faaliyetler, hem katılımda hem de uluslararası prestijde rekor getirdi. Sinema destekleri 304 milyon TL'ye, telif gelirleri ise 2,2 milyar TL ile tarihi rekora ulaştı
Türkiye, 2025 yılında kültür ve sanat alanında adeta bir kültür seferberliği yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; yalnızca bu yıl 20 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nde 6.800 etkinlikte 44.800 sanatçı sahne aldı, Devlet Tiyatroları ve Opera-Bale milyonları salonlara çekti.
Rami Kütüphanesi 7 milyon ziyaretçiyle “bilgi kapısı” olurken, gece müzeciliği 27 noktada kültürel mirası yeni bir boyuta taşıdı. Sinema destekleri 304 milyon TL’ye, telif gelirleri ise 2,2 milyar TL ile tarihi rekora ulaştı.
KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ: 20 ŞEHİR, 44 BİN SANATÇI
2021’de başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, kısa sürede ülkenin en geniş kapsamlı kültür organizasyonu haline geldi. 2025’te 20 şehirde, 1.000’den fazla mekânda düzenlenen 6.800 etkinlikte 44.800 sanatçı vatandaşlarla buluştu. Hat ve minyatürden Filistin temalı sergilere, ebru ve geleneksel sanatlara kadar pek çok başlık festivalin zengin içeriğini oluşturdu. Tematik sahnelerde birçok ünlü isim sanatseverlerle buluşturuldu.
SAHNE SANATLARINDA REKORLAR
Bu tablo, Türkiye’de sahne sanatlarının erişim kapasitesini her yıl daha da genişlettiğini ortaya koyuyor.
GECE MÜZECİLİĞİ VE ARKEOLOJİ
2024’te 400 bin kişinin ziyaret ettiği gece müzeciliği, 2025 yazında 27 müzede uygulamaya alındı. Nemrut, Efes, Side, Patara, Zeugma, İstanbul Arkeoloji ve Bodrum Sualtı Arkeoloji gibi destinasyonlar gece de ziyaret edilebiliyor. Tüm uygulamalar solar enerji altyapısıyla gerçekleştirildi.
Arkeolojide ise “Geleceğe Miras Projesi” öne çıktı. 2018’den bu yana 12 ay süren kazı programı kapsamında 2025’te 251 kazı alanı projeye dahil edildi. 2024’te yürütülen kazılarda 2.000’in üzerinde uzman, 3.000’den fazla çalışan görev aldı ve 6.000’in üzerinde arkeolojik buluntu ortaya çıkarıldı.
RAMİ KÜTÜPHANESİ: İSTANBUL’UN BİLGİ KAPISI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: KÜLTÜRÜN SOSYAL YÜZÜ
SİNEMA VE TELİF HAKLARINDA REKOR
GÜÇLENEN KÜLTÜR EKOSİSTEMİ
2025 verileri, Türkiye’nin kültürel alanda üç ana noktada öne çıktığını gösteriyor:
Türkiye, yalnızca kültür üreten değil, bu kültürü koruyarak geleceğe aktaran ve toplumun tüm kesimlerine ulaştıran bir kültür merkezi haline geldi.