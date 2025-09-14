Türkiye-Almanya: 83-88 (MAÇ SONUCU) - 12 Dev Adam Avrupa ikincisi!

Teşekkürler 12 Dev Adam... Yaşattığınız heyecan, verdiğiniz emekler için sonsuz teşekkürler...

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Almanya ise kupaya uzanan taraf oldu.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan A Milli Takım, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Bonga ve Wagner ile bulduğu sayılarla toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı skor üretti ve Almanya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Türkiye, savunma ribaundu almakta zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 22-28. Almanya'ya 8-0'lık seriyle yanıt veren milliler, 14. dakikada öne geçti: 30-28. Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı açan A Milli Takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Milliler, iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı.

Ay-yıldızlıların bir ara 6 sayılık üstünlük yakaladığı karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya, 37. dakikada öne geçti: 76-77. Kalan dakikalar büyük bir heyecana sahne oldu. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu bölümde Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan Almanya, karşılaşmayı 88-83 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

İKİNCİ KEZ AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynarken, yine ikincilikle yetindi. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etmişti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya almıştı.

TEK YENİLGİYLE KUPA KAÇTI Ergin Ataman'ın öğrencileri, EuroBasket 2025'te kusursuz bir performans sergiledi. Milliler, şampiyonada finale kadar oynadığı 8 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Ay-yıldızlılar, tüm maçlarını Riga'da oynarken, tek yenilgisini Almanya'dan aldı. Almanlar ise 9'da 9 yaparak namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Panzerler 2023 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.

Salon: Arena Riga Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa) Türkiye: Larkin 13, Şehmus Hazer 2, Cedi Osman 23, Ercan Osmani 2, Alperen Şengün 28, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz Almanya: Schröder 16, Obst 9, Bonga 20, Theis 3, Wagner 18, Tristan da Silva 13, Lo 2, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 7 1. Periyot: 22-24 Devre: 46-40 3. Periyot: 67-66