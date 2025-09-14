Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
AA'da yer alan habere göre ilçede sokağa evden çöp atmak için çıkan S.A. (61), dengesini kaybederek çöp konteynerinin yanında yere düşüp başını vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı.