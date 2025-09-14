Habertürk
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!

        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!

        Samsun'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda 61 yaşındaki S.A., çöp atarken dengesini kaybedip yere düştü. Başından yaralanan ve ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 15:08 Güncelleme: 14.09.2025 - 15:08
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Samsunda yere düşerek başından yaralanan kişi yaşamını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde yere düşerek başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede sokağa evden çöp atmak için çıkan S.A. (61), dengesini kaybederek çöp konteynerinin yanında yere düşüp başını vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı.

