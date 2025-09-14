Resmî kurumlardan özel şirketlere kadar birçok kuruluş, artık belgelerini fiziksel arşivler yerine dijital ortamlarda, bulut depolama sistemlerinde saklıyor. Bu sayede, devasa boyutlardaki kağıt arşivler ortadan kalkıyor. Bu belgelerin basılması için kesilmesi gereken ağaçlar kurtuluyor. Bankacılık, fatura ödemeleri, sözleşmeler ve eğitim materyalleri gibi pek çok işlem artık çevrimiçi olarak yapılıyor.
6 yılda 186 bin ağaç kurtarıldı
Dijitalleşme çağı, dünyanın ormanlarının korunması adına başrolde bulunuyor. Türkiye'de sadece Adalet Bakanlığı'nın e-tebligat uygulamasıyla yılda yaklaşık 186 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Uygulamanın sağladığı tasarruf ise 6 yılda yaklaşık olarak 25 milyar lira
Dünya genelinde her gün milyarlarca sayfa belge, fatura, rapor, kitap, dergi, gazete, evrak basılıyor. Bu büyük kağıt tüketimi, ormanlar üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturuyor. Bir ton kağıt üretimi için yaklaşık olarak 17-20 yetişkin ağaç kesilmesi gerekiyor.
Bilginin ve işlemlerin, dijitalleşme çağı ile birlikte kağıt yerine elektronik ortama taşınması, çağımızın en önemli dönüşümlerinden biri oldu. Bu dönüşümün en büyük faydalarından biri de hiç şüphesiz ağaçların korunması ve kağıt tüketiminin azaltılması.
Dijital sistemler, sadece çevresel bir fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş süreçlerini de daha verimli ve sürdürülebilir hâle getiriyor.
E-faturalar, e-kitaplar ve dijital imza sistemleri sayesinde, hem bireysel hem de kurumsal kağıt tüketimi önemli ölçüde düşüyor. Örneğin, sadece bir bankanın tüm müşterilerine gönderdiği hesap ekstrelerinin dijital ortama taşınması bile milyonlarca ağacın korunmasına yardımcı oluyor.
Bir projenin farklı aşamaları için basılan raporlar, toplantı notları ve onay formları gibi evraklar, dijital proje yönetim araçları sayesinde tek bir platformda yönetilebiliyor. Bu da gereksiz baskı maliyetlerini ve kağıt israfını tamamen ortadan kaldırıyor.
Elbette, dijitalleşmenin de kendine özgü zorlukları var. Elektronik cihazların üretimi ve kullanımı da enerji tüketiyor ve elektronik atık sorununu gündeme getiriyor. Ancak, doğru stratejilerle, örneğin enerjiyi verimli kullanan veri merkezleri ve elektronik atık geri dönüşüm programlarıyla bu sorunlar yönetilebilir.
Aslında bütün bunları biliyorsunuz. Çoğumuzun bilmediği bir veri, geçtiğimiz günlerde karşıma çıktı. Bir hayli etkileyici olan bu veri, Adalet Bakanlığı'nda uygulanan E-Tebligat sistemiyle 186 bin yetişkin ağacın kesilmekten kurtularak oksijen üretmeye devam ettiğidir.
Şöyle;
* Rakamlar; 13 Eylül 2025 saat 22.30'daki veriler doğrultusunda verilmiştir.
Bir ağacın ürettiği oksijen miktarının bir insanın ihtiyacının yarısı olduğu düşünülürse, e-tebligat ile kesilmekten kurtulan 186 bin ağacın yaşama sunduğu katkı, gözler önüne seriliyor.
Ki bu katkı sadece Adalet Bakanlığı'nın e-tebligat uygulamasıyla sağlanıyor.
Küresel ölçekte dijital uygulamadan dolayı kesilmekten kurtulan ağaç sayısı her yıl milyarları buluyor.
Oksijenin çoğu fitoplanktonlar tarafından üretilse de, ağaçlar canlılara nefes alınabilir ve temiz hava sağlamada önemli bir rol oynuyor.
* Fitoplanktonlar... Plankton topluluğunun ototrof bileşenleri ve okyanus, deniz ile tatlı su ekosistemlerinin anahtar faktörlerinden biridir. Dünyadaki oksijen kaynağının büyük kısmı bu canlılar tarafından üretilir.