Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı!

Siyah-Beyazlılarda gol 74. dakikada El Bilal Toure ve 90+1. dakikada Cengiz Ünder'den gelirken Başakşehir'in golünü 71. dakikada Shomurodov kaydetti.

Ayrıca Başakşehir forması giyen Ousseynou Ba, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü ise 90+8. dakikada VAR kontrolü sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 6'ya yükseltirken Başakşehir 2 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Başakşehir ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.