        Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda gol 74. dakikada El Bilal Toure ve 90+1. dakikada Cengiz Ünder'den gelirken Başakşehir'in golünü 71. dakikada Shomurodov kaydetti. Ayrıca Başakşehir forması giyen Ousseynou Ba, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü ise 90+8. dakikada VAR kontrolü sonrası direkt kırmızı kart gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 19:05 Güncelleme: 13.09.2025 - 22:30
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı!

        Siyah-Beyazlılarda gol 74. dakikada El Bilal Toure ve 90+1. dakikada Cengiz Ünder'den gelirken Başakşehir'in golünü 71. dakikada Shomurodov kaydetti.

        Ayrıca Başakşehir forması giyen Ousseynou Ba, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü ise 90+8. dakikada VAR kontrolü sonrası direkt kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 6'ya yükseltirken Başakşehir 2 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Başakşehir ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

        YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINDA

        Beşiktaş'ta 4 yeni transfer ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.

        Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir karşısında "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verdi.

        Öte yandan, Cerny ile Gökhan Sazdağı, ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.

        SERGEN YALÇIN TARAFTARI SELAMLADI

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmadan önce siyah-beyazlı taraftarları selamladı.

        Taraftarların uzun süreli çağrısına kayıtsız kalmayan deneyimli teknik adam, kuzey tribününe giderek Beşiktaşlı taraftarların sevgisine alkışlarla karşılık verdi.

        Asbaşkan Murat Kılıç ise maçtan önce Sergen Yalçın'a çiçek takdim etti.

        CENGİZ ÜNDER TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

        Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den bonservisini kiraladığı Cengiz Ünder'e siyah-beyazlı taraftarlar ısınma bölümünde sevgi gösterisinde bulundu.

        Taraftarlar, kaptan Necip Uysal'dan Cengiz Ünder'i tribünlere getirmesini istedi.

        28 yaşındaki kanat oyuncusu taraftarların isteğiyle kuzey tribününe giderek Beşiktaşlı futbolseverlere "üçlü" çektirdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.

        24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

        53. dakikada Beşiktaş atağında Orkun Kökçü'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

        70. dakikada rakip ceza sahası içinde Ebosele'nin hatasıyla topu önüne alan Rafa Silva'nın penaltı noktasının solundan şutunda top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

        71. dakikada Crespo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün son çizgiden penaltı noktasının sağına yaptığı ortada Shomurodov'un gelişine vuruşunda top, kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1.

        74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün pasını Cerny, topukla ceza sahası içindeki Toure'ye bıraktı. Toure'nin sol çaprazdan uzak köşeye şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen top, filelere gitti: 1-1.

        79. dakikada soldan Cerny'nin kullandığı kornerde Uduokhai'nin penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        87. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Rashica'nın arka direğe yaptığı ortada Toure'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

        90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol iç kulvardan Demir Ege Tıknaz'ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.

        90+10. dakikada Rashica'nın soldan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

