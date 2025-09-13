Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde yasak aşk ortaya çıktı

        'Kızılcık Şerbeti'nde yasak aşk ortaya çıktı

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni yayın dönemine, bıraktığı yerden başladı. Kızılcık Şerbeti', 4'üncü sezonun ilk bölümüyle cuma günü en çok izlenen yapım olurken, yasak aşkın ortaya çıkması geceye damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 12:45 Güncelleme: 13.09.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasak aşk ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni yayın dönemine bıraktığı yerden başladı.

        Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un, senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti', 4'üncü sezonun ilk bölümüyle cuma günü en çok izlenen yapım oldu.

        'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE

        • ABC1’de... 6.33 izlenme oranı, 20.03 izlenme payı.

        • Total’de... 5.99 izlenme oranı, 19.72 izlenme payı.

        • AB Grubunda... 5.52 izlenme oranı 19.96 izlenme payı.

        Yeni sezonun ilk bölümüyle milyonları ekran başına toplayan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle Türkiye gündeminde 11 saat, Dünya gündeminde yaklaşık 3 saat, X’in TT listesinde yer alarak gecenin konusu oldu. İzleyiciyi ters köşeye yatıran bölüm büyük beğeni toplarken Doğa ve Firaz’ın aşk itirafı geceye damgasını vurdu.

        REKLAM

        DOĞA VE FİRAZ’IN YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKTI!

        Dizinin birkaç aylık zaman atlamasıyla ekrana geldiği bölümde; oğlu Mustafa ile sınandığına inanan Abdullah maneviyata yönelerek şirketteki görevini Fatih’e devretti. Ünal Holding’in başına geçen Fatih’in hırsı ile baş edemeyen Asude yurt dışındaki üvey yeğeni Asil’i çağırarak şirketin yönetim kuruluna yerleştirdi.

        Fatih ve Asil arasında çetin bir savaşın yaşanacağı yeni sezonda, Erkan Avcı’nın hayat verdiği Asil karakteri izleyicinin gönlünü ilk bölümden fethetti.

        Asil, İstanbul’a gitmeye hazırlanıyor!

        Kıvılcım ve Ömer’in erken doğan oğlu Kemal bebeğin eve gelişi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken çift, Mustafa yüzünden tartıştı.

        Kıvılcım, Ömer'in Mustafa'yla görüşmesini istemiyor!

        Ömer’in evden çıkarak uzaklaştığı fırtınalı gecede yaptığı trafik kazası akıllarda soru işareti bıraktı. Kıvılcım‘ın yaşadığı zor günlerinde yanında olan doktoru Nilgün karakterine hayat veren Açelya Akkoyun rol aldığı ilk bölümle beğeni topladı.

        Annesi Sevtap ile yaşamaya başlayarak köşkten ayrılan Nilay, Mustafa’yı affetmedi. Abdullah ve Ömer’in akıl hastanesinde ziyaret ettiği Mustafa’nın gördüğü tedavi sonucunda hafızasının silinmesi bölümün dikkat çeken anlarına sahne oldu.

        REKLAM

        Abdullah ve Ömer, Mustafa’yı ziyaret ediyor;

        Heyecan dolu bölümde, Işıl’ın eski sevgilisi Leo ile barışarak Abdullah’ı aldatması bölümün en çok konuşulan sahneleri arasına girdi.

        Işıl, Leo ile gizlice otelde görüşüyor;

        Bölümün final sahnesinde Nursema ile evlilikleri bitme noktasına gelen Firaz’ın mesajlaştığı kişinin Doğa olduğu ortaya çıktı. Adeta güç zehirlenmesi yaşayan Fatih’ten boşanmaya çalışan Doğa’nın, Firaz’ın aşkını itiraf ettiği mesajına aynı şekilde karşılık vermesi bölüme damga vurdu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        FİRAZ’DAN DOĞA’YA; “GİDELİM BU ŞEHİRDEN!”

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; boşanmak için ısrar eden Doğa’ya, Fatih ısrarla karşı çıkıyor. Firaz ve Doğa arasındaki çekimin ilk kez ekrana geldiği tanıtımda Firaz’ın, Doğa’ya “Gidelim bu şehirden” sözleriyle yaptığı teklif merak uyandırıyor. Asil’in planları Ünal Holding’de tansiyonun yükseleceğinin sinyalini verirken Nilay, Mustafa ile görüşmek istemiyor. Abdullah, Kıvılcım ve Ömer’i bir araya getirecek yemek davetinde yaşanacaklar merak konusu olurken tanıtımın final sahnesine Nursema’nın; Doğa ve Firaz arasında yaşananlardan habersiz kurduğu bebek hayali damga vuruyor.

        REKLAM

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        'Kızılcık Şerbeti’nin 105'inci bölüm tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        2 işçi maden ocağında göçük altında! Nefes kesen bekleyiş!
        2 işçi maden ocağında göçük altında! Nefes kesen bekleyiş!
        “Türkiye eze eze kazandı"
        “Türkiye eze eze kazandı"
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Yoğun bakımlarda direnç alarmı
        Yoğun bakımlarda direnç alarmı
        Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Habertürk Anasayfa