'Kızılcık Şerbeti'nde yasak aşk ortaya çıktı

SHOW TV’nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni yayın dönemine bıraktığı yerden başladı.

REKLAM advertisement1

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un, senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti', 4'üncü sezonun ilk bölümüyle cuma günü en çok izlenen yapım oldu.

'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE • ABC1’de... 6.33 izlenme oranı, 20.03 izlenme payı. • Total’de... 5.99 izlenme oranı, 19.72 izlenme payı. • AB Grubunda... 5.52 izlenme oranı 19.96 izlenme payı. Yeni sezonun ilk bölümüyle milyonları ekran başına toplayan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle Türkiye gündeminde 11 saat, Dünya gündeminde yaklaşık 3 saat, X’in TT listesinde yer alarak gecenin konusu oldu. İzleyiciyi ters köşeye yatıran bölüm büyük beğeni toplarken Doğa ve Firaz’ın aşk itirafı geceye damgasını vurdu.

REKLAM

DOĞA VE FİRAZ’IN YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKTI!

Dizinin birkaç aylık zaman atlamasıyla ekrana geldiği bölümde; oğlu Mustafa ile sınandığına inanan Abdullah maneviyata yönelerek şirketteki görevini Fatih’e devretti. Ünal Holding’in başına geçen Fatih’in hırsı ile baş edemeyen Asude yurt dışındaki üvey yeğeni Asil’i çağırarak şirketin yönetim kuruluna yerleştirdi.

Fatih ve Asil arasında çetin bir savaşın yaşanacağı yeni sezonda, Erkan Avcı’nın hayat verdiği Asil karakteri izleyicinin gönlünü ilk bölümden fethetti.

Asil, İstanbul’a gitmeye hazırlanıyor! Kıvılcım ve Ömer’in erken doğan oğlu Kemal bebeğin eve gelişi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken çift, Mustafa yüzünden tartıştı. Kıvılcım, Ömer'in Mustafa'yla görüşmesini istemiyor! Ömer’in evden çıkarak uzaklaştığı fırtınalı gecede yaptığı trafik kazası akıllarda soru işareti bıraktı. Kıvılcım‘ın yaşadığı zor günlerinde yanında olan doktoru Nilgün karakterine hayat veren Açelya Akkoyun rol aldığı ilk bölümle beğeni topladı. Annesi Sevtap ile yaşamaya başlayarak köşkten ayrılan Nilay, Mustafa’yı affetmedi. Abdullah ve Ömer’in akıl hastanesinde ziyaret ettiği Mustafa’nın gördüğü tedavi sonucunda hafızasının silinmesi bölümün dikkat çeken anlarına sahne oldu. REKLAM Abdullah ve Ömer, Mustafa’yı ziyaret ediyor; Heyecan dolu bölümde, Işıl’ın eski sevgilisi Leo ile barışarak Abdullah’ı aldatması bölümün en çok konuşulan sahneleri arasına girdi. Işıl, Leo ile gizlice otelde görüşüyor;

Bölümün final sahnesinde Nursema ile evlilikleri bitme noktasına gelen Firaz’ın mesajlaştığı kişinin Doğa olduğu ortaya çıktı. Adeta güç zehirlenmesi yaşayan Fatih’ten boşanmaya çalışan Doğa’nın, Firaz’ın aşkını itiraf ettiği mesajına aynı şekilde karşılık vermesi bölüme damga vurdu. İşte geceye damga vuran final sahnesi; FİRAZ’DAN DOĞA’YA; “GİDELİM BU ŞEHİRDEN!” Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; boşanmak için ısrar eden Doğa’ya, Fatih ısrarla karşı çıkıyor. Firaz ve Doğa arasındaki çekimin ilk kez ekrana geldiği tanıtımda Firaz’ın, Doğa’ya “Gidelim bu şehirden” sözleriyle yaptığı teklif merak uyandırıyor. Asil’in planları Ünal Holding’de tansiyonun yükseleceğinin sinyalini verirken Nilay, Mustafa ile görüşmek istemiyor. Abdullah, Kıvılcım ve Ömer’i bir araya getirecek yemek davetinde yaşanacaklar merak konusu olurken tanıtımın final sahnesine Nursema’nın; Doğa ve Firaz arasında yaşananlardan habersiz kurduğu bebek hayali damga vuruyor. REKLAM YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! 'Kızılcık Şerbeti’nin 105'inci bölüm tanıtımı;

'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!