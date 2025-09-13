12 Dev Adam'ın zaferi Avrupa basınında: "Türkiye eze eze kazandı"
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra finale yükseldi. Milliler, 14 Eylül'de Almanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. 12 Dev Adam'ın gösterdiği üstün performans, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale çıktı. Milliler, 24 yıl sonra (2001’den bu yana ilk kez) EuroBasket’te adını finale yazdırdı. Türkiye, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
12 Dev Adam'ın gösterdiği üstün performans, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı:
Marca (İspanya): “Türkiye, Yunanistan’ı ezdi.”
Mundo Deportivo (İspanya): “Türkiye eze eze kazandı.”
AS (İspanya): “Ataman’ın Türkiye’si finalde.”
La Gazzetta Dello Sport (İtalya): “Yunanistan çaresiz kaldı, Türkler kazandı.”
SDNA (Yunanistan): “Deneyimsiz ve hazırlıksız Yunanistan Milli Takımı mücadele bile etmedi. Sloukas tek başına çabalarken, Türkiye planlı, disiplinli ve yetenekli oyuncularıyla Spanoulis’in takımını dağıttı.”
Gazetta (Yunanistan): “Yunanistan Milli Takımı, Türkiye’nin üstünlüğüne boyun eğdi.”
Sport 24 (Yunanistan): “Yunanistan turnuvadaki en kötü performansını sergiledi ve bronz madalya için yarışacak.”
Türkiye’nin hem taktiksel hem de mental üstünlüğü öne çıkarken, Avrupa medyası A Milli Takım’ı “disiplinli, güçlü ve şampiyonluk adayı” olarak nitelendirdi.
