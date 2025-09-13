Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli esecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzeybatısı, İstanbul’un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR VAR
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 28, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 28, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 28, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 27, Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 33, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 28, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 29, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 27, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 26, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 29, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 22, Az bulutlu ve açık
ERZURUM: 24, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 30, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık