Haftanın Kitapları

ECİNNİLER

(Fyodor Dostoyevski)



İlk kez 1871-1872’de Russkiy Vestnik dergisinde tefrika halinde yayımlanan ve Dostoyevski’nin en karanlık romanlarından biri olan Eccinliler, Can Yayınları bir kez daha etiketiyle bir kez daha raflarda. Dostoyevski, 19. yüzyıl Rusya’sının toplumsal, siyasal ve kültürel çalkantılarını arka plana aldığı Ecinniler'i, 1871 yılında Rusya’da büyük yankı uyandıran Sergey Neçayev olayından esinlenerek yazmış. Yalnızca bir siyasi entrika hikâyesi değil aynı zamanda fikirlerin karanlık yüzüne tutulmuş acımasız bir ayna da olan eserde Dostoyevski, inancını kaybetmiş bir toplumun nasıl çöktüğünü anlatırken bireysel sorumluluğun ve vicdanın sınırlarını da sorguluyor. Romanın anlatıcısı kitapta, yaşananlara hem tanıklık eden hem de zaman zaman dahil olan bir gözlemci. Anlatı, şehre aynı anda dönen iki adamın etrafında gelişiyor. Onların gelişiyle birlikte şehrin dengesi bozulur, yüzeydeki sükûnet yerini toplumsal bir kargaşaya bırakır. Dış dünyadaki çöküşle birlikte, karakterlerin ruhlarında da sessiz ama derin bir çözülme baş gösterir. Dostoyevski’nin en karanlık romanlarından biri olan Ecinniler, inancını kaybetmiş bir toplumun nasıl çöktüğünü anlatırken, bireysel sorumluluğun ve vicdanın sınırlarını da sorguluyor.