Hasan MUTLU, Bilgehan YAĞCI, Atilla ÖZEN, Hakan BAŞ, Lütfi KADIOĞULLARI, Gündüz KALKAN, Emre ŞAHİN, Mahmut KILIÇ, Hakan SARIKAYDIN, Çetin KOÇ, Arzu DOYRAN, Abdulkadir ÇELİK, Halil İbrahim İLTER, Dilber SARITAŞ, Şener KARAMAN, Mustafa BÜYÜKBAYRAK, Emin SÖNMEZ, Kadir KURT, İlhan AKBAYIR, Serkan SATILMIŞ, Rıdvan ÖZTÜRK, Ahmet TUFAN, Fidan YETİM, Ayhan MUTLU, Hacı SUBAŞI, Mustafa Safa RÜZGAROĞLU, Reşat YANGEL, Erdem BÜYÜKDERE, Rıza CAYUŞOĞLU, Orhan KURTBAY, Yasin SÖNMEZ, Özer KURTOĞLU, Çağla KONAT, Oğulcan KONAT, Özlem TUT (Aranıyor), Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor), Ersin BİLAL, Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor), Melek TOPAL (Aranıyor), Altan YANGEL (Aranıyor), Aslan BULUT (Aranıyor), Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor), Özkan KANBAY (Aranıyor), Deniz UYKAN, Mustafa Onur ÖNCÜ, Dilek ÖZYURT (İl dışında).
Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik olarak başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. 72 adreste arama yapıldığı bildirildi
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.
48 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
AA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
BAŞKAN MUTLU GÖZALTINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
72 ADRESTE ARAMA KARARI
Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.