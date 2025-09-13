Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika haberi: Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı | SON DAKİKA HABER

        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı

        İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik olarak başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. 72 adreste arama yapıldığı bildirildi

        Giriş: 13.09.2025 - 07:38 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

        48 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        AA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        BAŞKAN MUTLU GÖZALTINDA

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

        HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

        Hasan MUTLU, Bilgehan YAĞCI, Atilla ÖZEN, Hakan BAŞ, Lütfi KADIOĞULLARI, Gündüz KALKAN, Emre ŞAHİN, Mahmut KILIÇ, Hakan SARIKAYDIN, Çetin KOÇ, Arzu DOYRAN, Abdulkadir ÇELİK, Halil İbrahim İLTER, Dilber SARITAŞ, Şener KARAMAN, Mustafa BÜYÜKBAYRAK, Emin SÖNMEZ, Kadir KURT, İlhan AKBAYIR, Serkan SATILMIŞ, Rıdvan ÖZTÜRK, Ahmet TUFAN, Fidan YETİM, Ayhan MUTLU, Hacı SUBAŞI, Mustafa Safa RÜZGAROĞLU, Reşat YANGEL, Erdem BÜYÜKDERE, Rıza CAYUŞOĞLU, Orhan KURTBAY, Yasin SÖNMEZ, Özer KURTOĞLU, Çağla KONAT, Oğulcan KONAT, Özlem TUT (Aranıyor), Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor), Ersin BİLAL, Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor), Melek TOPAL (Aranıyor), Altan YANGEL (Aranıyor), Aslan BULUT (Aranıyor), Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor), Özkan KANBAY (Aranıyor), Deniz UYKAN, Mustafa Onur ÖNCÜ, Dilek ÖZYURT (İl dışında).

        REKLAM
        Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları (solda) Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.
        Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları (solda) Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.

        72 ADRESTE ARAMA KARARI

        Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bayrampaşa belediyesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Habertürk Anasayfa