Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

48 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

AA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞKAN MUTLU GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER Hasan MUTLU, Bilgehan YAĞCI, Atilla ÖZEN, Hakan BAŞ, Lütfi KADIOĞULLARI, Gündüz KALKAN, Emre ŞAHİN, Mahmut KILIÇ, Hakan SARIKAYDIN, Çetin KOÇ, Arzu DOYRAN, Abdulkadir ÇELİK, Halil İbrahim İLTER, Dilber SARITAŞ, Şener KARAMAN, Mustafa BÜYÜKBAYRAK, Emin SÖNMEZ, Kadir KURT, İlhan AKBAYIR, Serkan SATILMIŞ, Rıdvan ÖZTÜRK, Ahmet TUFAN, Fidan YETİM, Ayhan MUTLU, Hacı SUBAŞI, Mustafa Safa RÜZGAROĞLU, Reşat YANGEL, Erdem BÜYÜKDERE, Rıza CAYUŞOĞLU, Orhan KURTBAY, Yasin SÖNMEZ, Özer KURTOĞLU, Çağla KONAT, Oğulcan KONAT, Özlem TUT (Aranıyor), Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor), Ersin BİLAL, Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor), Melek TOPAL (Aranıyor), Altan YANGEL (Aranıyor), Aslan BULUT (Aranıyor), Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor), Özkan KANBAY (Aranıyor), Deniz UYKAN, Mustafa Onur ÖNCÜ, Dilek ÖZYURT (İl dışında).

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları (solda) Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.

72 ADRESTE ARAMA KARARI

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.