Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
Mersin'in Mut ilçesinde, yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyonun çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın aynı yönde giden kamyonun, otobüse çarpması sonucu yaşandığı belirtildi
Mersin'de yürek yakan kaza, öğle saatlerinde, Mut ilçesi ile Karaman kara yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi.
ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, tedavi altına alınırken kazada, kamyondaki kavunların da yol kenarına dağıldığı görüldü.
Kazanın aynı yönde giden kamyonun, otobüse çarpması sonucu yaşandığı belirtildi.