        Haberler Gündem Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi! Yargıtay'dan emsal karar | SON DAKİKA HABER

        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!

        Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartıştığı arkadaşının ellerini bağlayan, ağzını bantlayan ve odaya kilitleyen sanığa, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 11:23 Güncelleme: 13.09.2025 - 14:13
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Ankara'da aralarında alacak verecek ilişkisi bulunan 2 kişi, arkadaşlarının evinde konuyu görüşmek için bir araya geldi. İkili arasında yaşanan tartışma üzerine kişilerden biri, sinirlenerek diğer kişinin ellerini bağladı, ağzını bantladı ve ardından odaya kilitleyerek evden ayrıldı.

        "KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA"

        AA'daki habere göre başka bir kişinin yardımıyla odadan çıkan kişinin şikayeti üzerine, arkadaşına yönelik eylemi nedeniyle diğer kişi hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı.

        2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Yargılamayı yapan Ankara 56. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı atılı suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkemece eksik araştırma ve incelemeyle hüküm kurulduğunu, cezalandırılmasına yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını ileri süren sanık, kararı temyiz etti.

        YARGITAY KARARI ONADI

        Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, tarafların arkadaşlarının evlerinde bir araya geleceklerinin tanıklar tarafından da bilindiği, mağdurun anlatımıyla olay sonrası kolluk birimlerince tutulan tutanaktaki tespitlerin örtüştüğü belirtildi.

        Kararda, "Mahkemenin değerlendirmesinde, sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden, temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle onanmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

