Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarak iyi bir hücum performansı sergiledi
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi. ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.
TEK EKSİK OSİMHEN
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor.
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
BARIŞ ALPER DÖNÜYOR
Sarı-kırmızılı ekipte gelen transfer teklifi sonrasında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla kadroya dönecek.
Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek bir transfer teklifi alan Barış Alper, takımdan ayrılmak istedi. Kulüp yönetimi ve teknik ekibin ayrılmasına izin vermediği milli futbolcu, 24 Ağustos'ta deplasmanda yapılan Zecorner Kayserispor maçı öncesindeki antrenmanlara katılmadı.
Yaşadığı mental sorunlar nedeniyle 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya alınmayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, milli arada sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak ayrılmasına izin verilmemesinin kendisini üzmesine rağmen bundan sonraki süreçte takımın başarısına odaklanacağını belirtti.
Camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor mücadelesiyle kadroya dönmesi bekleniyor.
İLK 4 MAÇTA 13 GOL ATTI
İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u da 4-0 ile geçti. "Cimbom" son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İlk 4 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü.
Sarı-kırmızılı ekipte üçer golü bulunan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı takımın en skorerleri olarak ön plana çıktı. Milli futbolcuları, ikişer gollü Victor Osimhen ile Mauro Icardi, birer kez fileleri havalandıran Davinson Sanchez ile Leroy Sane izledi. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
SON 15 RESMİ MAÇI KAZANDI
Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. Söz konusu müsabakalarda 45 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.
EYÜPSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Talha, Yalçın, Kerem, Serdar, Seşlar, Draguş, Thiam
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Sane, Icardi