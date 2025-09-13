Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar! Game Of Thrones'dan Lost'a izleyicisini şok eden dizi finalleri!

HOW I MET YOUR MOTHER: MAVİ KORNA VE BEKLENMEDİK SON

Yıllarca süren hikâyenin ardından herkesin merak ettiği “Anne” ile tanıştığımız final, bambaşka bir yöne saptı. “Last Forever – Part 2” bölümü, aslında tüm anlatının Ted’in Robin’e olan sevgisi üzerine kurulu olduğunu gösterdi. Ancak bu tercih, izleyiciye dizinin temel vaadini boşa çıkarmış gibi hissettirdi.