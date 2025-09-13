Habertürk
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar! Game Of Thrones'dan Lost'a izleyicisini şok eden dizi finalleri!

        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar! Game Of Thrones'dan Lost'a izleyicisini şok eden dizi finalleri!

        Televizyon dizileri, yalnızca senaryolarıyla değil, final bölümleriyle de hafızalara kazınıyor. Kimi yapımlar beklentileri karşılarken, kimileri hayranlarını hayal kırıklığına uğratıyor. İşte 21. yüzyılın en çok konuşulan, şaşkınlık yaratan ve tartışma yaratan dizi finalleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 09:15 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:35
        • 1

          Bir diziyi unutulmaz yapan sadece yolculuğu değil, yolculuğun nasıl sonlandığıdır. Ancak bazı finaller izleyicilerin aklına “şok” kelimesini kazıyarak tarihe geçti. Kimi kusursuzdu, kimi ise hayranlarını öfkeye boğdu. İşte televizyon tarihini sarsan o unutulmaz finaller…

        • 2

          GAME OF THRONES: DEMİR TAHTIN HAYAL KIRIKLIĞI

          2011–2019 yılları arasında yayınlanan Game of Thrones, televizyon tarihinin en etkileyici yapımlarından biri oldu. Ancak sekizinci sezonla birlikte temposunu kaybeden dizi, “The Iron Throne” bölümüyle final yaparken izleyicilerin büyük kısmını hayal kırıklığına uğrattı.

          Daenerys’in Jon Snow tarafından öldürülmesi, Bran’in kral seçilmesi ve Arya’nın yeni bir yolculuğa çıkması, uzun süredir beklenen finali tatmin edici olmaktan uzaklaştırdı.

        • 3

          DEXTER: ANLAMSIZ BİR KAÇIŞ

          2006–2013 arasında ekranlara gelen Dexter, adalet dağıtan bir seri katilin hikâyesiyle ilgi çekti. Ancak “Remember the Monsters?” finali, dizinin en çok eleştirilen bölümü oldu.

          Dexter’ın kız kardeşi Debra’nın ölümü, ardından karakterin Oregon’da saklanması, izleyiciler tarafından mantıksız ve aceleye getirilmiş bulundu.

        • 4

          HOW I MET YOUR MOTHER: MAVİ KORNA VE BEKLENMEDİK SON

          Yıllarca süren hikâyenin ardından herkesin merak ettiği “Anne” ile tanıştığımız final, bambaşka bir yöne saptı. “Last Forever – Part 2” bölümü, aslında tüm anlatının Ted’in Robin’e olan sevgisi üzerine kurulu olduğunu gösterdi. Ancak bu tercih, izleyiciye dizinin temel vaadini boşa çıkarmış gibi hissettirdi.

        • 5

          GOSSIP GIRL: KİM OLDUĞU ŞAŞIRTTI

          Altı sezon boyunca merakla beklenen sorunun cevabı finalde geldi: Gossip Girl aslında Dan Humphrey’di. “New York, I Love You XOXO” bölümü, şaşırtıcı kimlik açıklamasıyla hafızalara kazındı. Ancak birçok hayran bu sonu tatmin edici bulmadı, hatta “mantıksız” olarak niteledi.

        • 6

          LOST: CEVAP YERİNE SORULAR

          2004–2010 yılları arasında büyük ilgi gören Lost, gizemli adası ve karakterleriyle televizyon tarihine geçti. Ancak final bölümü “The End”, alternatif bir zaman çizelgesi üzerinden aslında bir tür “purgatory” (ara dünya) anlatısı sundu. İzleyicilerden kimisi bunu felsefi bulurken, kimisi hâlâ yanıtlanmamış onlarca soru yüzünden tatminsiz kaldı.

        • 7

          SUCCESSION: TRAJEDİ VE İHANET

          HBO’nun son dönem yıldız dizisi Succession, “With Open Eyes” bölümüyle final yaptı.

          Roy kardeşlerin iktidar mücadelesi, Shiv’in son anda kardeşi Kendall’a sırt çevirmesiyle son buldu. İzleyiciler, şok edici bu tercihin aslında dizinin merkezinde yer alan aile trajedisini kusursuz biçimde tamamladığı konusunda hemfikir oldu.

        • 8

          BOJACK HORSEMAN: HÜZÜNLÜ VE SAKİN VEDA

          Netflix’in sevilen animasyonu, “Nice While It Lasted” ile son buldu. BoJack’in hapisteki günlerinin ardından kısa süreliğine özgürlüğe kavuşması ve eski dostlarıyla vedalaşması, hüzünlü bir atmosfer yarattı.

          Sakin ama derinlikli bu son, hayranlar tarafından duygusal bir ustalık örneği olarak değerlendirildi.

        • 9

          SHARP OBJECTS: DİŞLERLE GELEN ŞOK

          Amy Adams’ın başrolünde yer aldığı mini dizi Sharp Objects, “Milk” bölümüyle akıllardan silinmeyecek bir final yaptı.

          Katilin aslında küçük kardeş Amma olduğunun ortaya çıkması ve dişlerden oluşan bebek evi sahnesi, televizyon tarihinin en rahatsız edici sürprizlerinden biri olarak kaldı.

        • 10

          THE SOPRANOS: SİYAH EKRANA KESİLEN AN

          Mafya draması The Sopranos, “Made in America” ile bitti. Tony Soprano’nun ailesiyle yemek yerken ekranın aniden kararması, “öldü mü, ölmedi mi?” tartışmalarını yıllarca sürdürdü. Bu belirsizlik, televizyonun en çok konuşulan finallerinden biri oldu.

        • 11

          BREAKING BAD: KUSURSUZ VEDA

          2008–2013 yılları arasında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Breaking Bad, “Felina” ile noktaladı. Walter White’ın Jesse’yi kurtarması, düşmanlarını alt etmesi ve kendi sonunu hazırlaması, adeta ders kitabı niteliğinde bir final sundu. Bu bölüm, hâlâ televizyon tarihinin en iyi sonu olarak anılıyor.

          Fotoğraf kaynak: IMDb

