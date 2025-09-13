Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!

        Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 08:50 Güncelleme: 13.09.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da kaza, dün akşam üstü saat 18.00 sıralarında Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi.

        OTOMOBİL KIZILIRMAK NEHRİ'NE UÇTU

        DHA'daki habere göre Serdar Kıyak yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

        BABA İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARILDI

        İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra İtfaiyesi ekipleri, sürücü Kıyak’ı sağ olarak sudan çıkardı.

        ANNE VE OĞLU CANSIZ ÇIKARILDI

        Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Kıyak ise suda kayboldu. Bafra İtfaiyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışmalar sonucu anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazadan yaralı olarak kurtulan Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Habertürk Anasayfa