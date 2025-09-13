Samsun'da kaza, dün akşam üstü saat 18.00 sıralarında Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi.

REKLAM advertisement1

OTOMOBİL KIZILIRMAK NEHRİ'NE UÇTU

DHA'daki habere göre Serdar Kıyak yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

BABA İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARILDI

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra İtfaiyesi ekipleri, sürücü Kıyak’ı sağ olarak sudan çıkardı.

ANNE VE OĞLU CANSIZ ÇIKARILDI

Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Kıyak ise suda kayboldu. Bafra İtfaiyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışmalar sonucu anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazadan yaralı olarak kurtulan Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.