Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi

ABD'de yetkililer, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'a "ağır cinayet" suçlamasını yöneltirken, zanlı için idam cezası talep ettiklerini açıkladı.

Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, Kirk'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Robinson'a yönelik resmi suçlamaları kamuoyuyla paylaştı.

Gray, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten "ağır cinayet" ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanacağını açıkladı.

Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.​​​​​​​

ABD'de uğradığı silahlı saldırıda ölen, adını gençler arasında muhafazakar fikirlerin yükselişiyle duyuran Charlie Kirk, kamuoyunda hem Başkan Donald Trump'a hem de İsrail'e verdiği güçlü destekle biliniyor.

Kirk'ün özgürlükler konusunda Amerikan toplumu içinde çok önemli işler başardığını anlatan Trump, "Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin." şeklinde konuşmuştu.

Trump, konuşmasının başında, dün Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk'ü bir kez daha anmıştı.

Kirk'ün ölümünün ardından sosyal medyadaki paylaşımlarında saldırıyla alay eden veya saldırıyı kutlayan bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personelinin işten çıkarıldığı belirtilmişti.

Trump, Kirk'ten övgüyle bahsederken, Kirk de Trump'ı "Amerikan değerlerini savunan lider" olarak tanımlamıştı. Cumhuriyetçi tabanda, özellikle gençler arasında Trump'ın popülaritesini korumasında Kirk'ün etkisi sıkça vurgulanmıştı.

Kirk, 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana Donald Trump'ın güçlü destekçileri arasında yer almıştı. Trump'ın genç seçmenlerle bağ kurmasında, Turning Point USA'in üniversite etkinlikleri ve dijital kampanyalarında önemli rol oynadı.

Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Turning Point USA etkinliğinde Kirk, "Silah sahibi olma hakkı, ayrıcalık değil, bir haktır ve hükümet bu hakkın önüne geçmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Televizyon programlarındaki yorumları, podcast yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kirk, özellikle göç, silah hakkı ve aile değerleri gibi konularda sert ve tartışmalı açıklamalarıyla öne çıktı.

Kirk ayrıca ABD'deki muhafazakar çevrelerde yaygın olan İsrail yanlısı tutumun da güçlü savunucularındandı. Kirk, hem kişisel açıklamalarında hem de Turning Point USA etkinliklerinde, İsrail'in "ABD'nin en yakın müttefiki" olduğunu dile getirmişti.

Kirk, Filistin'in varlığını reddederek, bu bölgenin tarihsel olarak Yahudi toprakları olduğunu iddia etmişti.

Aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, ABD'nin Utah eyaletinde bir üniversitede düzenlenen etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'in öldüğünü duyurmuştu.

Kirk'ün saldırı haberine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.