16 ülke, Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliği için ortak çağrı yaptı

Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, kendi vatandaşlarının da katılım sağladığı bir sivil toplum girişimi olan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı ve Filistin halkının acil insani ihtiyaçları ile Gazze’deki savaşın durdurulması gerektiğine dair farkındalık oluşturmayı amaçladığını bildirdiği ifade edilen açıklamada, barış ile insani yardımın ulaştırılması hedeflerinin, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı ilkesiyle birlikte, söz konusu hükümetler tarafından paylaşıldığı vurgulandı.

Ortak açıklamada, "Bu nedenle, Filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası sularda gemilere saldırı veya yasa dışı gözaltı dahil uluslararası hukukun ve Filoya katılanların insan haklarının ihlal edilmesinin sorumluluk doğuracağını hatırlatıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Filo'dan açıklama: Deniz koşulları nedeniyle planlanan takvimin bir hafta gerisindeyiz

Gazze ablukasını delerek kente ulaşmak ve yaşanan insanlık krizine ilaç olmak isteyen Küresel Sumud Filosu, "Filodaki Gecikmeler ve Beklenen Fırtına, Filonun Hedefi Olan Gazze'de Kriz Derinleşiyor" başlıklı bir açıklama yayımlayarak filonun yol haritasıyla ilgili kamuoyunu aydınlattı.

Açıklama şöyle:

Tunus limanındaki yaklaşık 20 gemiden oluşan filo, Gazze'ye ulaşmak üzere doğuya doğru seyrüsefere başladı. Ancak Kaptanlar, önlerinde 40 knot hızına varabilen şiddetli bir fırtına olduğunu belirtiyor; bu fırtına 6 metreye varan dalgalar oluşturabilir. Bu da iki katlı bir bina yüksekliği anlamına geliyor.

Kaptanlar Yunanistan Kalamata ya da Türkiye’nin Marmaris açıklarında beklemek, daha güvenli rotalara yönelmek, sığınılabilecek alternatif limanlar belirlemek de dâhil çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Şu an filo planlanan takvimin bir hafta gerisinde, bu durum mevsim değişimiyle birlikte hava ve deniz koşullarını da baş edilmesi gereken risk unsurlarına dâhil etti.

Filodan gelen son bilgiler, İspanya ve Tunus hattından yaklaşık 20 gemi ortalama 4-5 knot hızla doğuya doğru hareket ediyor. Batıda ise İtalya ve Yunanistan büyük buluşma için hazır bekliyor. Büyük buluşmanın çarşamba akşam saatlerinde ya da perşembe günü gerçekleşmesi öngörülüyor. Süreç hâlâ oldukça dinamik, yaşanan gecikmelerde doğa şartları kadar operasyonel kararlar, dron saldırıları ve yaşanan sabotajlar da etkili.