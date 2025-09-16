Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!

Ankara'da olay, saat 06.30 sıralarında, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara’da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre Bozkurt’a (36), evinden çıktığı sırada otomobilin içinden ateş açıldı.

DHA'daki habere göre Bozkurt, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bozkurt'u vurarak öldürdüğü tespit edilen bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerine 500 metre ileride Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

"10 YILLIK HUSUMET" İDDİASI

Uğur Balkoca'nın, cinayeti aralarında 10 yıldır süren husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü. Olayın ardından Emre Bozkurt'un yakınları, gözyaşı döktü. Orhan Karakoç, "Bildiğim kadarıyla olaya karışanlar, bacanakmış. Aralarında problem varmış. Vurulan jandarma personeliymiş. Saldırgan da olayın ardından buraya gelip, intihar etmiş" dedi.

Melih Arslan ise "Sabah olay yerine geldiğimiz polisin bölgeyi kapattığını gördük. İçeriye girmemize izin verilmedi. Bacanaklar arasında 10 senelik bir husumet olduğunu duyduk" diye konuştu.