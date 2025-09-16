Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!

        Ankara'da, uzman çavuş olan bacanağı 36 yaşındaki Emre Bozkurt'u tabancayla vurarak öldüren Uğur Balkoca, aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 11:23 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da olay, saat 06.30 sıralarında, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara’da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre Bozkurt’a (36), evinden çıktığı sırada otomobilin içinden ateş açıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre Bozkurt, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        KATİL KENDİ CANINA DA KIYDI

        Bozkurt'u vurarak öldürdüğü tespit edilen bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerine 500 metre ileride Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Balkoca'nın, cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        "10 YILLIK HUSUMET" İDDİASI

        Uğur Balkoca'nın, cinayeti aralarında 10 yıldır süren husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü. Olayın ardından Emre Bozkurt'un yakınları, gözyaşı döktü. Orhan Karakoç, "Bildiğim kadarıyla olaya karışanlar, bacanakmış. Aralarında problem varmış. Vurulan jandarma personeliymiş. Saldırgan da olayın ardından buraya gelip, intihar etmiş" dedi.

        Melih Arslan ise "Sabah olay yerine geldiğimiz polisin bölgeyi kapattığını gördük. İçeriye girmemize izin verilmedi. Bacanaklar arasında 10 senelik bir husumet olduğunu duyduk" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Habertürk Anasayfa