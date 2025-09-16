Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı

        ABD basını, İsrail ordusunun Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kara harekatı başlattığını duyurdu. Gece boyunca Gazze'de patlamalar olduğu öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamasın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı" açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 06:38 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:29
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        ABD basını, İsrail ordusunun Gazze'yi topyekün işgal başlattığını duyurdu.

        Tankların Gazze'nin merkezine girdiği, savaş uçaklarının yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        İşte an be an gelişmeler...

        İsrailli esirlerin aileleri endişeli

        İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.

        Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

        İsrail: Gazze yanıyor, geri adım yok

        İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı haberleri yer aldı. Harekatın ilk saatlerinde İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, "Gazze yanıyor, geri adım atmayacağız" açıklamasında bulundu.

        Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı. İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hamas için zaman daraldı

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

        İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" ifadelerini kullandı.

        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #almanya
        Habertürk Anasayfa