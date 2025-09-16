Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. İşte 5. haftada oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR kayıtları...
TFF, Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI
Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."
Hakem Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. O kalabalıkta bir şey görmedim. Net bir açın var mı vuruşla ilgili, gösterir misin buradan göremedim."
VAR: "Açıyı değiştir. Yüzüne geldiğini göster."
Hakem Alper Akarsu: "Tamam gördüm. 10 numara."
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un iptal edilen golü
VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."
Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."
VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."
Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"
VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."
Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı
VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."
Hakem Ozan Ergün: "Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı."
VAR: "VAR, oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."
Hakem Ozan Ergün: "Görüyorum şimdi buradan. Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart."