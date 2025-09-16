Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 17:02 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:25
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

        Buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF yöneticileri de yer aldı.

        İzmir Milletvekili ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Konya Milletvekili Ünal Karaman kabulde yer alan diğer isimler oldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli sporculara kol saati hediye ederken, basketbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Takım forması takdim etti.

        Görüşmede Türk basketboluna duyduğu güveni de dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ın 2027’de Katar’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağını belirtti.

