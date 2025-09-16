İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek

İspanya bu kararla; Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İrlanda'dan sonra bu yönde karar alan beşinci ülke ve İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da içinde bulunduğu "Büyük Beşli" olarak adlandırılan grubun ilk ülkesi oldu.

Bu ülkeler otomatik olarak yarışmanın final turuna katılmaya hak kazanıyor.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez tarafından önerilen tedbirin 15 üyeli kurulda 10 lehte, dört aleyhte ve bir çekimser oy aldığı belirtildi.

Çok sayıda ülke, yıllık etkinliği düzenleyen ve ortak yapımcılığını üstlenen kamu yayıncıları ittifakı Avrupa Yayın Birliği'ne İsrail'in 2025 yarışmasından çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

İsrailli yarışmacı Yuval Raphael son yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Bu yıl birinci olan Avusturyalı şarkıcı JJ de İsrail'in 2026'da yarışmadan çıkarılması çağrısında bulundu.