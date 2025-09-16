Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek | Dış Haberler

        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek

        İspanyol devlet yayın kuruluşu RTVE'nin yönetim kurulu, İsrail'in katılması halinde mayıs ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 13:48 Güncelleme: 16.09.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya bu kararla; Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İrlanda'dan sonra bu yönde karar alan beşinci ülke ve İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da içinde bulunduğu "Büyük Beşli" olarak adlandırılan grubun ilk ülkesi oldu.

        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Haberi Görüntüle

        Bu ülkeler otomatik olarak yarışmanın final turuna katılmaya hak kazanıyor.

        Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez tarafından önerilen tedbirin 15 üyeli kurulda 10 lehte, dört aleyhte ve bir çekimser oy aldığı belirtildi.

        Çok sayıda ülke, yıllık etkinliği düzenleyen ve ortak yapımcılığını üstlenen kamu yayıncıları ittifakı Avrupa Yayın Birliği'ne İsrail'in 2025 yarışmasından çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

        İsrailli yarışmacı Yuval Raphael son yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Bu yıl birinci olan Avusturyalı şarkıcı JJ de İsrail'in 2026'da yarışmadan çıkarılması çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Habertürk Anasayfa