Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Sarbak Metal Anadolu Lisesi karşısında bulunan boş arazideki barakada, önceki gün gece saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DHA'daki habere göre ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Barakaya giren ekipler, Sinan Gündoğdu'yu (44) yaralı halde buldu. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Gündoğdu, yaşamını yitirdi. Hastaneye giden Gündoğdu'nun yakınları, gözyaşı döktü.

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde silah bulamayınca kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Gündoğdu'nun oğlu Yusuf Gündoğdu'nun (22) olay yerinde bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca cinayette kullanılan tabanca, boş bir arazide bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Gündoğdu'nun oğlu Yusuf Gündoğdu, Y.G.'nin eşi, diğer oğlu gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir süre önce askerden gelen Yusuf Gündoğdu'nun ifadesinde; babasının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Yusuf Gündoğdu'nun olay gecesi de babası ile bu konuyu konuşmak için barakaya gittiğini, aralarında tartışma çıktığı ve ardından olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

Savcılık sorgusunun ardından Gündoğdu'nun eşi, bir oğlu ve yengesi serbest bırakıldı. Cinayeti itiraf eden Gündoğdu'nun oğlu Yusuf Gündoğdu ise sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.