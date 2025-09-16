Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı: Şans elimden kaydı!
Fenerbahçe'nin West Ham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, Meksika basınına açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun gidişi, ve İngiltere'den ayrılığı ile ilgili konuşan 27 yaşındaki futbolcu transferinin perde arkasını anlattı
Fenerbahçe’nin West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, AS Mexico'ya açıklamalarda bulundu.
"TEST SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"
Japonya'ya karşı oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki oyuncu, "Zor ama öğretici haftalar geçirdim. Cumartesi günü başıma gelen bu şeyle birlikte, artık bunun da sürecin bir parçası olduğunu kabul ediyorum. Şu an test sonuçlarını bekliyoruz, umarım en hafif şekilde atlatırım." dedi.
"PREMIER LİG'DEN AYRILMAK ZOR BİR KARARDI"
İngiltere Premier Lig'den ayrılma süreciyle alakalı konuşan orta saha oyuncusu, "Bence içinde bulunduğumuz toplum, sadece bir şeyler başardığında değerli olduğunu düşündürüyor. Elbette Premier Lig'den ayrılmak çok zor bir karardı. Ama sonuçta bu kararı kendim için verdim, çünkü bu benim kariyerim, benim hikâyem." ifadelerini kullandı.
JOSE MOURINHO İTİRAFI
Alvarez, Fenerbahçe'ye gelişinde José Mourinho'nun rolünün çok büyük olduğunu açıkça ifade etti:
"Bu bir sır değil, kararımda Jose Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü."
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen sarı-lacivertlilerde Mourinho ile yollar ayrıldı. Alvarez, Portekizli teknik adamın ayrılığıyla hayalinin yarım kaldığını belirtti:
"ŞANS ELİMDEN KAYDI"
"Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı."
"ÇOK REKABETÇİ BİR TAKIMIMIZ VAR"
Alvarez, "Ama kafamda tüm olasılıkları değerlendirmiştim. Risklerin farkındaydım. Sportif direktörle de birçok görüşme yaptım. Haberi aldığımda hoşuma gitmedi elbette, ama gidip köşeye çekilip ağlayacak da değilim. Artık oradayım ve bence insanlar da gördü; çok rekabetçi bir takımımız var. Elbette oraya teknik direktör için geldim ama kulüp yönetimi de beni gerçekten istiyordu." dedi.
