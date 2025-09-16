ABD Senatosu'ndan Trump'ın Fed üyeliğine aday gösterdiği Miran'a onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, Senato'dan onay aldı.

Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atanması, Senato'da yapılan oylamada 47'ye karşı 48 oyla kabul edildi.

Böylece Miran, Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden geçen ay ayrılan Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak.

ABD Başkanı Trump'ın, Fed'e yönelik faiz indirimi çağrılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde Senato'nun onayını alan Miran, Merkez Bankası'nın salı günü başlayacak iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına da katılabilecek.

Kararları çarşamba günü açıklanacak toplantıda, Fed'in Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, geçen ay, Miran'ı 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday göstermişti.

Trump, bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek üzere çalışmaların devam edeceğini belirtmişti.