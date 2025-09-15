5 asıl ve 3 gözlemci üyeden oluşan Türk Dünyası Sigorta Birliği, 28 yıllık esaretin ardından kahramanca mücadele sonucu düşman işgalinden kurtarılan Şuşa'dan önemli mesajlar verdi. Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin ilk genel kurulu Azerbaycan ve Türk dünyasının kültür başkenti olarak adlandırılan Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapıldı. Genel Kurulda konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ve tarım sigortalarını hayata geçiren Tarsim'in diğer Türk ülkeleri için örnek olabileceğini belirtti.

Türkiye’nin doğal afet sigortası, tarım sigortası, bireysel emeklilik ve dijitalleşme alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Menteş, "Biliyoruz ki güçlü mali yapılar yalnızca tek bir ülkenin değil, birlikte hareket eden ülkelerin ortak kazanımıyla kalıcı hale gelir. Türk dünyasının yükselişi ancak birlikte hareket ederek mümkün olacaktır. SEDDK olarak bu birlikteliği tüm desteğimizi taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Menteş diğer yandan iklim değişikliğinin olumsuz etkilediği reasürans pazarına vurgu yaparak "Piyasa şartlarının kötüleşeceğini öngörüyoruz, alternatif ürünlerin artması gerekiyor. Türk devletleri için bir reasürans havuzu öreniyorum" diye konuştu. Menteş, konuşmasında Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin tarihi bir fırsat sunduğunu vurgulayarak "Ortak hedefler ve iş birliği ruhu ile Türk dünyasında daha güçlü, şeffaf ve sürdürülebilir bir sigorta ve emeklilik ekosistemi inşa edeceğimize olan inancımız tamdır. Bu birlikteliğin sadece imzada kalmaması ve kısa orta uzun vadeli üst politika hedefleriyle desteklenmesi çok önemlidir" dedi. AFET HAVUZU ÖNERİSİ Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen de iklim değişikliği ile artan afetlere değinerek "Ortak afet havuzu kurmalıyız" şeklinde konuştu. Gülen, 2022'de hayali kurulan yapının Şuşa'da hayata geçmesinden gurur duyduklarını ifade ederek Türkiye sigorta sektörünün büyüklüğüne dikkat çekti: Sektörün 22 trilyon dolar teminat, 72,5 milyar dolar aktif büyüklük, 8,1 milyar dolar özkaynak ve 50 milyar dolar fon büyüklüğü ile ülke ekonomisinin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirten Gülen, 2030 yılı için 50 milyar dolar prim üretimi ve yüzde 5 penetrasyon hedeflediklerini söyledi. Gülen, "Amacımız, ülkemizin dünya ekonomisindeki yeriyle uyumlu bir noktaya ulaşmak ve sigortacılığı bir cazibe merkezi haline getirmektir. Sigortacılığı yalnızca finansal büyüklüğüyle değil; güvenilirliği, dayanışması ve Türk dünyamıza uzanan eliyle anılan bir sektör kılmayı hedefliyoruz" dedi.

'YÜKSELEN BİRLİK EN GÜÇLÜ MİRAS' Gülen, Türkiye sigorta sektörünün gelişimine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu liderliği, kardeş coğrafyalarımıza da taşımaktan, bilgi ve deneyimimizi paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sigorta yalnızca ekonomik bir araç değil, aynı zamanda toplumların birbirine duyduğu güvenin, vicdanın ve dayanışmanın yansımasıdır. Bugün Şuşa'da yükselen bu birlik, yarının en güçlü mirasıdır. Bizlere düşen, bu mirası geleceğe taşımak, çocuklarımız için güven dolu bir yarın inşa etmektir." Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin dayanışma ve güven üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Gülen, "Afetlere karşı omuz omuza direnç kazanacağız, reasürans kapasitemizi ortak güçle artıracağız, dijital sigortacılıkla her vatandaşımıza erişim sağlayacağız. Sigortacılığın dili evrenseldir: güvence, dayanışma, gelecek. Biz bu dili, ortak tarihimizin kardeşlik bağıyla birleştirerek dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz" diye konuştu. BİRLİKTELİK DAHA BÜYÜK PROJELERE YOL AÇACAK Azerbaycan Sigortacılar Birliği Genel Müdürü Elmar Mirsalayev, Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nın amaç ve yapısını da güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu yeni oluşum, Birliğimizi yeni başarılara ve daha büyük projelere taşıyacaktır. Türk dünyası sigortacılarının bu platformda birleşmesi, sigortacılığın gelişim imkanlarını da artıracaktır." Genel Kurula katılan üye ülkelerin sigortacılık düzenleme kurumları başkanları ve sigortacılık birliği başkanları, Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin hayata geçmesinin sigorta sektöründe iş birliğini artırarak bölgesel dayanışmayı güçlendireceğine vurgu yaptı. Katılımcılar, bu adımın sadece ekonomik ve finansal gelişime değil, aynı zamanda ortak kültürel ve tarihi bağların pekiştirilmesine de önemli katkılar sağlayacağını ifade ettiler. İKİNCİ GENEL KURUL TÜRKİYE'DE YAPILACAK Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde temelleri atılan Türk Dünyası Sigorta Birliği; Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın kurucu üyeliğiyle hayata geçti. Birliğe; Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci statüsüyle katıldı. Şuşa'daki Genel Kurul'da kabul edilen Yol Haritası, birliğin sembolik bir adım olmaktan öte, bölgesel sigortacılığa yön verecek somut hedeflere sahip stratejik bir yapı olduğunu ortaya koydu. Birliğin kuruluş amaçları arasında; üye ülkeler arasında bilgi ve uzmanlık paylaşımı, personel değişimi, ortak sigorta ve reasürans havuzlarının oluşturulması, afet ve tarım sigortalarında iş birliği ile dijitalleşme ve teknoloji transferi gibi başlıklar öne çıktı.

Şuşa’da gerçekleştirilen ilk Genel Kurul, Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin yalnızca sektörel bir iş birliği değil; aynı zamanda ortak geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyarken ikinci genel kurulun Türkiye'de yapılması kararı alındı.