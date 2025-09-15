Habertürk
Habertürk
        Batman aile katliamı: Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü | Son dakika haberleri

        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!

        Batman'da, bir araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazesi yan yana toprağa verildi. Şanlı ailesinin, husumetli olduğu kişilerce uzun namlulu tüfeklerle tarandığı ve gözaltı sayısının 24'e çıktığı bildirildi

        Giriş: 15.09.2025 - 13:09 Güncelleme: 15.09.2025 - 13:57
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Batman'ın Beşiri ilçesinde dün akşam saatlerinde kelimenin tam anlamıyla bir aile katliamı yaşandı.

        Eskihamur köyü yolunda gece seyir halinde olan Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

        ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK ÖLDÜ

        Sürücü Mehmet Şanlı'nın yanı sıra eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın'ın (6) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        VALİLİK: GÖZALTI SAYISI 24'E ÇIKTI

        Batman Valiliği, gözaltı sayısının 24’e yükseldiği belirtilen açıklamada, “14.09.2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırı olayı ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 24 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

        CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

        Öte yandan 4 kişinin cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman Asri Mezarlıkta defnedildi.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Baba Mehmet Şanlı ile kızı Elanur ve oğlu Akın'ın cenazesi Eskihamur köyüne getirildi. Cenazeler, köydeki camide kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

        TARAFLAR ARASINDA HUSUMET İDDİASI

        Cenazeye Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

        Cenazede, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi de alındı. Taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

        #Batman
        #Son dakika haberler
