        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerine karşı operasyon gerçekleştirmesinin ardından Katar'a gelerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği olağanüstü zirvesine katıldı. Erdoğan, "Katar'ın her daim yanındayız. İsrail bölge için tehdit, ekonomik olarak da sıkıştırılmalı" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 15:50 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:47
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’a geldi.

        Erdoğan’a Katar ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

        "Katar'ın her koşulda yanındayız"

        Erdoğan'ın ortak zirvedeki açıklamaları şöyle:

        "İsrail bölge için tehdit, İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı. İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteği olarak dünya kamuoyu bu zirveyi görmeli.

        Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve bir devlet var. Birleşmiş Milletler şartlarını açıkça ihlal eden bu zihniyet, işlediği suçların yanına kalması nedeniyle bunları yapmaya devam ediyor.

        Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırımların artırılması için yoğunlaştırmalıyız. İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırım uygulanmadan durmayacağını biliyorum.

        Türkiye olarak son bir buçuk yıldır İsrail'le tüm ticari ilişkilerimizi durdurduk.

        Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz.

        Savunma sanayiinde yeteneklerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Gelecek on yılları kazanmak için işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum"

        Olağanüstü Ortak Zirve'nin üçüncüsü

        Devlet Başkanları seviyesinde yapılacak zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

        Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

        Dün yapılan Arap ve İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanları hazırlık toplantısında, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin gündemi belirlenmişti.

        Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti

        İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

        Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

