Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı: Doğru zaman değildi

"HEDEFİMİ BİLİYORUM"

Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.