Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a tepki: Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Ertuğrul Doğan, ""Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a tepki olarak bir açıklama yayınladı. Koç, ""Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz." dedi.

İşte Ali Koç'un açıklaması:

"Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.

Şunu herkes bilmelidir:

-3 Temmuz, FETÖ'nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.

-O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir.

-Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde "Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi" olarak yer verilen bu alçak kumpasa halâ "şike" diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

REKLAM

Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir.

Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir.

Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ'nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz.

2010 – 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe'dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir.

Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır.

Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız !

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz.

Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz.

REKLAM

Fenerbahçe'nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir.

Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez."

NELER YAŞANDI?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sarı-lacivertlilerden tepki geldi.

Maçın ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN GENÇ'E YANIT!

Kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ALİ KOÇ'A YANIT!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise Süper Lig'in 5.haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından bir açıklama yaptı. Doğan, Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil! Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." ifadelerini kullandı.