Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak

İstanbul’un simge yapılarından tarihî Haydarpaşa Garı, artık yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı olacak.

Haydarpaşa'da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihî gar, performans sanatlarından arkeolojiye kadar pek çok alanda Anadolu Yakası’nın en büyük kültür sanat merkezi haline gelecek.

Haydarpaşa'daki tren taşımacılığı ise devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihî Haydarpaşa Garı'nda hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sürece ilişkin bilgiler aldı.

Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda projenin tüm ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını vurguladı.

Ersoy paylaşımında şunları söyledi: “Tarihî Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak! Tarihî yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası'nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor... Tarihî Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak. Anadolu Yakası’nın ilk Arkeoloji Müzesi'ne de yine Haydarpaşa’da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir Arkeopark'a dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018’de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje Haydarpaşa'yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak.”

ANADOLU YAKASI'NIN İLK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Haydarpaşa’daki dönüşüm kapsamında Anadolu Yakası’nın ilk Arkeoloji Müzesi de burada hayata geçirilecek. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihî eserler bu müzede sergilenecek. Haydarpaşa ayrıca bir Arkeopark olarak düzenlenecek ve tarihseverleri binlerce yıllık kalıntılarla buluşturacak.

TARİHİ CAMİ İBADETE AÇIK KALACAK

Proje kapsamında Haydarpaşa Garı’nda mevcut olan cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrasında da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.