15–21 Eylül haftası gökyüzü oldukça hareketli. 18 Eylül’de Merkür Terazi’ye geçiyor… İletişimde denge öne çıkacak.

19 Eylül’de ise Venüs’ün Başak’a geçişi, ilişkilerde detaycılığı, düzen arayışını artırıyor.

Haftanın en güçlü olayı ise 21 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşecek kısmi Güneş Tutulması.

Bu tutulma günlük düzenden iş hayatına kadar, sağlıktan ilişkiye kadar birçok alanda yeni başlangıçlar getiriyor.

Artık verimsiz, sağlıksız ya da gereksiz ne varsa geride bırakma zamanı. Gökyüzünün mesajı ”Düzenle, sadeleştir ve yenilen.”

Sevgili Koç burçları, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Sevgili Boğalar, aşk hayatınız ve yaratıcı projelerinizde taze bir enerji var.

Sevgili İkizler burçları, ev ve aile düzeninizde köklü değişiklikler kapınızı çalabilir.

Sevgili Yengeçler, iletişim şekliniz dönüşüyor, çevrenizle yeni bağlar kurabilirsiniz.

Sevgili Aslanlar, maddi konularda yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Sevgili Başaklar, hayatınızda önemli bir dönüm noktasına giriyorsunuz, yenileniyorsunuz. Sevgili Teraziler, iç dünyanızda kapanışlar ve arınma süreci yaşayabilirsiniz. Sevgili Akrepler, sosyal çevreniz değişiyor, yeni haberler alabilirsiniz. Sevgili Yaylar, kariyer alanında yeni fırsatlara adım atabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, eğitim, seyahat veya vizyon belirlemede yeni yollar açılabilir. Sevgili Kovalar, ortak kaynaklar ve ilişkilerde dönüşüm kapıda. Son olarak sevgili Balıklar, ikili ilişkilerinizde önemli kararlar ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.