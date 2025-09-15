Habertürk
        HAVA DURUMU | Sıcaklık normale dönüyor, 3 kent yağmurlu, bugün hava nasıl olacak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sıcaklık mevsim normallerine dönüyor... 3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?

        Haftanın ilk iş gününde üç kentimizde sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde, sıcak ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık, sadece güney kesimlerde normallerin üzerinde seyredecek. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 06:35 Güncelleme: 15.09.2025 - 07:55
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BURSA: 28, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 31, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 34, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 32, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 27, Az bulutlu ve açık

        DÜZCE: 28, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 32, Az bulutlu

        SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık

        SAMSUN: 26, Az bulutlu

        TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık

        RİZE: 26, Parçalı bulutlu

        ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 32, Az bulutlu

        VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık

