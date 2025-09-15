Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BURSA: 28, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 31, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık ADANA: 34, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık BURDUR: 34, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 32, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık KONYA: 32, Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık BOLU: 27, Az bulutlu ve açık DÜZCE: 28, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık AMASYA: 32, Az bulutlu SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık SAMSUN: 26, Az bulutlu TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık RİZE: 26, Parçalı bulutlu ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 32, Az bulutlu VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık